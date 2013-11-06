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债券 | 2013年 11月 6日 星期三 09:01 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月6日-11月13日

路透11月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。   
                    
 日期    时间     国家   规模       发行细节
 11/6             日本              标售六个月期贴现国库券
 11/6             日本              标售10年期公债
 11/6             德国   40亿欧元   标售五年期债券
 11/7             日本              标售三个月期贴现国库券
 11/7             法国              标售OAT债券
 11/11   1350     法国              标售国库券(BTF)
 11/12            日本              标售12年期公债
 11/12            意大              标售国库券
                  利                
 11/12            美国              标售三年期公债
 11/13            德国   50亿欧元   标售两年期公债
 11/13            美国              标售10年期公债
 11/13            意大              标售中长期公债
                  利                
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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