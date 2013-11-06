重发-港报社评：发牌解释未尽责，政府作茧自缚--经济日报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(重发以补上标题漏字) 立法会今天表决用特权法索取免费电视发牌决策文件，政府昨再解释发牌准则，但恐市民仍未释疑。政府必须汲取今次与民意出现极大落差的教训，改善与民沟通能力。 政府在立会表决特权法前夕，发出6页新闻稿，以争取立会建制派议员及公众的认同。政府列出发牌的4大准则、11个因素，但为何王维基的香港电视落选，却欠内容。故对政府解释，不少市民仍抱怀疑态度。 造成政府如何解释，公众亦难信服的困局，与政府3周来的表现有极大关系。 其一，低估公众对本身权益的自觉与重视。不少官员常认为社会爱把事件政治化，这看法其实是不明白港人公民意识正不断提高。 其二，错失黄金解释机会。一个政策的最佳解释时机，就是政策公布时，但3周前官员公布发牌时，解释过于简单，甚至经常用行政会议保密制作挡箭牌。 其三，政府上下口径不一。过去3周官员虽有不断解释，但言词矛盾，再加上坊间流传一些不利政府的顾问报告，亦有声称政府权威消息发放被王维基指为不实的理据，令公众对政府发牌决定更添质疑。 政府内部似甚为回避向公众解释的需要，结果形势对政府愈不利。政府昨天发出解释时，说留意到市民对行会决定存有误解，仿似问题出在公众未明白政府过去所说的，但政府近日游说建制派议员时，不少议员才首次听到政府的详解，这凸显政府与公众沟通及解释极度不足。 政府必须检讨今次决策遭民意严重质疑的教训，更要明白公众的关注、有向公众释疑的能力，那不单打击港府管治、损害官民互信，更折腾香港。(A10)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。