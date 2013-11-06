重发-港报社评：发牌解释未尽责，政府作茧自缚--经济日报11月6日

(重发以补上标题漏字) 立法会今天表决用特权法索取免费电视发牌决策文件，政府昨再解释发牌准则，但恐市民仍未释疑。政府必须汲取今次与民意出现极大落差的教训，改善与民沟通能力。 政府在立会表决特权法前夕，发出6页新闻稿，以争取立会建制派议员及公众的认同。政府列出发牌的4大准则、11个因素，但为何王维基的香港电视落选，却欠内容。故对政府解释，不少市民仍抱怀疑态度。 造成政府如何解释，公众亦难信服的困局，与政府3周来的表现有极大关系。 其一，低估公众对本身权益的自觉与重视。不少官员常认为社会爱把事件政治化，这看法其实是不明白港人公民意识正不断提高。 其二，错失黄金解释机会。一个政策的最佳解释时机，就是政策公布时，但3周前官员公布发牌时，解释过于简单，甚至经常用行政会议保密制作挡箭牌。 其三，政府上下口径不一。过去3周官员虽有不断解释，但言词矛盾，再加上坊间流传一些不利政府的顾问报告，亦有声称政府权威消息发放被王维基指为不实的理据，令公众对政府发牌决定更添质疑。 政府内部似甚为回避向公众解释的需要，结果形势对政府愈不利。政府昨天发出解释时，说留意到市民对行会决定存有误解，仿似问题出在公众未明白政府过去所说的，但政府近日游说建制派议员时，不少议员才首次听到政府的详解，这凸显政府与公众沟通及解释极度不足。 政府必须检讨今次决策遭民意严重质疑的教训，更要明白公众的关注、有向公众释疑的能力，那不单打击港府管治、损害官民互信，更折腾香港。(A10)