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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 09:13 BJT

台湾热股：宏达电盘初涨2.49%，第四季有望获利

路透台北11月6日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周三盘初涨2.49%，该股上日预估第四季有望小幅获利。

宏达电周二预估，第四季营收将介于400-450亿台币，较上季的471亿台币下跌4.5%-15.1%。第四季毛利率估约19-21%，每股净利为0.1-1.7台币。

宏达电稍早公布10月营收为149.95亿台币，较上年同期衰退12.89%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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