《中国报摘》--其他报纸重要消息11月6日

**上海证券报**

--记者获悉，海通证券与齐鲁证券近日合作，分别将对方融资融券债权通过券商专项资管计划进行资产证券化。相关产品方案已上报证监会。如能获批，将为券商融资融券业务开拓新的资金来源，放大券商在该业务领域的收益。

--记者获悉，国务院层面关于全国股转系统扩大试点的有关决定已形成，目前正在进行最后的修改完善工作，或将在本月中旬正式下发，届时全国股转系统覆盖范围将从京、津、沪、汉四个试点园区一步扩大至全国，符合条件的中小企业将可申请到全国股转系统挂牌交易。该市场将不进行挂牌规模和挂牌节奏的调控。

**第一财经日报**

--消息人士透露，某商业银行拟在银行及市场发行同业存单，面额100万元，发行期限3-6个月，发行规模50-80亿元，利率由公开招标确定，发行对象包括各类金融机构及银行理财产品。

**21世纪经济报 道**

--记者了解到，10家银行获得首批试点发行大额可转让同业存单(NCD)资格，包括工行 、农行 、中行 、建行 、交行 、招行 、中信 、兴业 、浦发 九家商业银行和一家政策性银行国开行 ，目前各家银行已上报发行方案。（完）