《中国报摘》--其他报纸重要消息11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
**上海证券报**
--记者获悉，海通证券与齐鲁证券近日合作，分别将对方融资融券债权通过券商专项资管计划进行资产证券化。相关产品方案已上报证监会。如能获批，将为券商融资融券业务开拓新的资金来源，放大券商在该业务领域的收益。
--记者获悉，国务院层面关于全国股转系统扩大试点的有关决定已形成，目前正在进行最后的修改完善工作，或将在本月中旬正式下发，届时全国股转系统覆盖范围将从京、津、沪、汉四个试点园区一步扩大至全国，符合条件的中小企业将可申请到全国股转系统挂牌交易。该市场将不进行挂牌规模和挂牌节奏的调控。
**第一财经日报**
--消息人士透露，某商业银行拟在银行及市场发行同业存单，面额100万元，发行期限3-6个月，发行规模50-80亿元，利率由公开招标确定，发行对象包括各类金融机构及银行理财产品。
**21世纪经济报 道**
--记者了解到，10家银行获得首批试点发行大额可转让同业存单(NCD)资格，包括工行 、农行 、中行 、建行 、交行 、招行 、中信 、兴业 、浦发 九家商业银行和一家政策性银行国开行 ，目前各家银行已上报发行方案。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。