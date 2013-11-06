港报社评：藉制裁施压，人质谈判加油--星岛日报11月6日

马尼拉人质惨剧善后谈判有所进展之际，行政长官梁振英提出，1个月内得不到阶段性结果，就要采取制裁措施。显示香港得到北京支持，尽快为这宗拖了3年多的纠纷来一个了断。 8死7伤的马尼拉人质事件，如果菲律宾政府爽快向受害人及家属道歉，事件早就可以解决，港菲关系不致愈闹愈僵。可惜，菲律宾总统阿奎诺三世多次在港人伤口洒盐，北京看在眼里同感不悦。阿奎诺期待事件随时日而淡化，但他低估事件对港人造成的心理。到今年5月菲律宾海巡署船员以机枪扫射台湾渔民，台湾推出停批菲律宾外劳签证等11项制裁措施，菲政府终于屈服认错，更令港人觉得菲政府吃硬不吃软。 制裁措施或多或少都会影响外交关系，梁振英正式提出，应该已获中央认可。国家主席习近平和总理李克强在亚太经合会议前后，与东盟多国领袖进行双边会晤，偏偏没有菲律宾。中国对菲律宾不客气，香港推出制裁措施少了阻力，主要衡量本身要付出的代价。 在种种可供考虑的制裁措施中，最直觉联想到的是停止输入菲佣。不过，停输菲佣对香港中产家庭影响甚大。另一种制裁措施是杯葛或禁止菲律宾货品入口。去年菲律宾出口到香港的货值升了29%，占其总出口货值的9%，对港双边贸易享受到180多亿元的顺差。这件武器杀伤力强，不过香港蒙受的损失也不少。 至于取消菲人来港免签证，措施较温和但效率高，只要7天通知即可，且代价较轻。制裁菲律宾，港人要有付出代价的心理准备。港菲双方更应争取时间，尽快谈判出得到受害者接受的结果。(A06)