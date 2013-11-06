港报社评：藉制裁施压，人质谈判加油--星岛日报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
马尼拉人质惨剧善后谈判有所进展之际，行政长官梁振英提出，1个月内得不到阶段性结果，就要采取制裁措施。显示香港得到北京支持，尽快为这宗拖了3年多的纠纷来一个了断。 8死7伤的马尼拉人质事件，如果菲律宾政府爽快向受害人及家属道歉，事件早就可以解决，港菲关系不致愈闹愈僵。可惜，菲律宾总统阿奎诺三世多次在港人伤口洒盐，北京看在眼里同感不悦。阿奎诺期待事件随时日而淡化，但他低估事件对港人造成的心理。到今年5月菲律宾海巡署船员以机枪扫射台湾渔民，台湾推出停批菲律宾外劳签证等11项制裁措施，菲政府终于屈服认错，更令港人觉得菲政府吃硬不吃软。 制裁措施或多或少都会影响外交关系，梁振英正式提出，应该已获中央认可。国家主席习近平和总理李克强在亚太经合会议前后，与东盟多国领袖进行双边会晤，偏偏没有菲律宾。中国对菲律宾不客气，香港推出制裁措施少了阻力，主要衡量本身要付出的代价。 在种种可供考虑的制裁措施中，最直觉联想到的是停止输入菲佣。不过，停输菲佣对香港中产家庭影响甚大。另一种制裁措施是杯葛或禁止菲律宾货品入口。去年菲律宾出口到香港的货值升了29%，占其总出口货值的9%，对港双边贸易享受到180多亿元的顺差。这件武器杀伤力强，不过香港蒙受的损失也不少。 至于取消菲人来港免签证，措施较温和但效率高，只要7天通知即可，且代价较轻。制裁菲律宾，港人要有付出代价的心理准备。港菲双方更应争取时间，尽快谈判出得到受害者接受的结果。(A06)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。