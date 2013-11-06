韩国个股：三星电子财务长称，目前坐拥的500亿美元现金储备没有过度

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔11月6日 - 三星电子 计划每三年检视其股东回报政策，以反映商业环境的改变，并继续使用大部分现金流投资于未来成长。
该公司财务长Lee Sang-hoon对分析师称，一些投资者认为三星电子在并购上一直较为保守，但未来公司定位可能变化，目前500亿美元的现金储备没有过度。
这位财务长周三对分析师称，“我们计划将每年现金流的一大部分投向资本支出和研发，以确保未来成长和股东回报。”(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/石冠兰)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。