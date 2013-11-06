韩国个股：三星电子财务长称，目前坐拥的500亿美元现金储备没有过度

路透首尔11月6日 - 三星电子 计划每三年检视其股东回报政策，以反映商业环境的改变，并继续使用大部分现金流投资于未来成长。

该公司财务长Lee Sang-hoon对分析师称，一些投资者认为三星电子在并购上一直较为保守，但未来公司定位可能变化，目前500亿美元的现金储备没有过度。

这位财务长周三对分析师称，“我们计划将每年现金流的一大部分投向资本支出和研发，以确保未来成长和股东回报。”(完)