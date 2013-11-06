澳洲经济指标总览--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月5日 商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差2.84 逆差6.93 出口(较前月) 持平 +3% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日 (较前月) 9月 +0.8% +0.5% 就业市场(经季节调整) 11月7日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 +0.91 -1.02 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.5 -0.24 失业率 5.6% 5.8% 就业参与率 64.9% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 1月22日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.5% 国际贸易价格指数 进口物价(较前季) 第三季 +6.1% -0.3% 出口物价(较前季) +4.2% -0.3% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月4日 (较前季) 第二季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。