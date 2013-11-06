中国新债：财政部下周三将续招标发行280亿元固息国债，期限七年

路透上海11月6日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(13日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行280亿元人民币固息国债，期限七年，为今年第20期国债的第一次续发。

刊登在财政部网站的公告称，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债竞争性招标时间为13日上午10:35-11:35，原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第20期记账式附息国债 从10月17日开始计息，票面利率4.07%。

稍早上海证券交易所宣布，自本周四(7日)起，针对下周三将招标新债，开始预发行交易。 (完)

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)