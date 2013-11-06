中国新债：财政部下周三将续招标发行280亿元固息国债，期限七年

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(13日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行280亿元人民币固息国债，期限七年，为今年第20期国债的第一次续发。
刊登在财政部网站的公告称，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。
该期债竞争性招标时间为13日上午10:35-11:35，原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第20期记账式附息国债 从10月17日开始计息，票面利率4.07%。
稍早上海证券交易所宣布，自本周四(7日)起，针对下周三将招标新债，开始预发行交易。 (完)
参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)