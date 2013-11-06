南非金融：南非央行将购买韩元与澳元以分散外汇储备--央行副总裁

路透约翰内斯堡11月5日 - 南非央行副总裁Daniel Mminele周二表示，该央行计划投资于韩元 、澳元 和新西兰元 ，以分散外汇储备。

“央行也已采取行动投资于新的资产类别和币种，”Mminele在南非央行网站发表的演讲稿中表示。

他说，该央行还将资金投向有担保债券和抵押支持证券(MBS)，近期还展开债券期货交易，来缓和债券收益率上升可能带来的负面冲击。

Mminele表示，央行458亿美元净外汇储备还将部分投资于中国银行间债券市场。