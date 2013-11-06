中国政治:中央巡视组不受理个人诉求、征地拆迁、涉法涉拆等问题

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 肩负找出“老虎”和“苍蝇”反腐重任的中国中央巡视组只受理自己职责范围内的举报。中央纪委副书记张军详解中央巡视工作时指出，对于个人诉求、征地拆迁、涉法涉拆等其他方面问题，按规定不予受理。
新华社周二晚间援引他的话称，目前有关部门正在抓紧办理首轮巡视移交的问题和线索。将于2014年元旦前汇总向中央报告首轮巡视成果落实情况。中央第二轮巡视正在10个被巡视地区、单位全面展开。
“10月28日中央纪委立案调查的贵州省委常委、遵义市委书记廖少华严重违纪违法案，就是首轮巡视中发现，移交中央纪委后优先办理的案件。”张军称。
张军提到，巡视组要当好中央的“千里眼”，找出“老虎”和“苍蝇”，遏制腐败现象蔓延势头；并进一步扩大巡视范围，加快巡视频率，创新方式方法，增强全覆盖要求下巡视工作的针对性、灵活性、有效性。
他指出，下一步在做好中央巡视工作的同时，要加大对地方和中央单位巡视工作的指导力度，推动各地各单位巡视聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，找出客观存在的“老虎”和“苍蝇”。
“此外，按照中央要求，我们正抓紧修订巡视工作条例，体现与时俱进，把中央的新部署新要求上升到党内法规的高度，固定下来，以规范、促进巡视工作深入开展。”张军称。
中央巡视组第二轮巡视工作已于日前正式启动，中央10个巡视组已全部进驻被巡视单位。10个被巡视单位包括商务部，新华社，国土资源部，吉林，云南，山西，安徽，广东，三峡集团和湖南省。
今年9月末，中央纪委监察部网发布首轮10个中央巡视组反馈意见，称在选拔任用干部方面普遍存在问题，包括程序不够规范，带病提拔和突击提拔等。基层腐败问题呈上升趋势，“苍蝇”式腐败突出 。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。