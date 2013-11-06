中国政治:中央巡视组不受理个人诉求、征地拆迁、涉法涉拆等问题

路透北京11月6日 - 肩负找出“老虎”和“苍蝇”反腐重任的中国中央巡视组只受理自己职责范围内的举报。中央纪委副书记张军详解中央巡视工作时指出，对于个人诉求、征地拆迁、涉法涉拆等其他方面问题，按规定不予受理。

新华社周二晚间援引他的话称，目前有关部门正在抓紧办理首轮巡视移交的问题和线索。将于2014年元旦前汇总向中央报告首轮巡视成果落实情况。中央第二轮巡视正在10个被巡视地区、单位全面展开。

“10月28日中央纪委立案调查的贵州省委常委、遵义市委书记廖少华严重违纪违法案，就是首轮巡视中发现，移交中央纪委后优先办理的案件。”张军称。

张军提到，巡视组要当好中央的“千里眼”，找出“老虎”和“苍蝇”，遏制腐败现象蔓延势头；并进一步扩大巡视范围，加快巡视频率，创新方式方法，增强全覆盖要求下巡视工作的针对性、灵活性、有效性。

他指出，下一步在做好中央巡视工作的同时，要加大对地方和中央单位巡视工作的指导力度，推动各地各单位巡视聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，找出客观存在的“老虎”和“苍蝇”。

“此外，按照中央要求，我们正抓紧修订巡视工作条例，体现与时俱进，把中央的新部署新要求上升到党内法规的高度，固定下来，以规范、促进巡视工作深入开展。”张军称。

中央巡视组第二轮巡视工作已于日前正式启动，中央10个巡视组已全部进驻被巡视单位。10个被巡视单位包括商务部，新华社，国土资源部，吉林，云南，山西，安徽，广东，三峡集团和湖南省。