新债招标：台湾台电三年期无担债以1.24%定价，低于预期

路透台北11月6日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.24%，低于市场预估的1.29-1.34%，发行金额48亿台币。

台电并指出，五年与10年券得标利率分别为1.50%、1.94%，发行金额各为38亿及32亿台币。

路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电三年期得标利率约在1.29-1.34%附近；五年期得标利率在1.43-1.48%；10年期得标利率在1.90-1.94%。

台电称，本次公司债总共发行118亿台币，高于80亿台币的预期发行金额。

台电前次是在8月底标售公司债，当时仅有三年券以1.35%定价，其余天期券均流标。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)