更新版-美国经济：确信经济成长动能强劲时，应限定购债规模--旧金山联储总裁

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
上个月美联储投票决议维持购债计划不变；目前许多分析师预计联储到明年以前都不会开始削减刺激举措。
威廉姆斯今年稍早认为联储在2013年底前或能结束购债计划，但周二不愿对他认为联储何时能减少购债给出任何暗示。
相反，他表示最终决定将完全取决于经济状况，并称近几个月经济一直令人失望。
“我希望看到有确凿证据显示经济增长能远高于趋势水平，且可创造充分的就业岗位，不需额外货币刺激措施就能拉低失业率。如形势发展至此，我将认为缩减和终止当前的刺激计划是适当的。”他说。
“但我们尚未达到那种状态。”(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 张涛)
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路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。