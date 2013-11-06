更新版-美国经济：确信经济成长动能强劲时，应限定购债规模--旧金山联储总裁

威廉姆斯今年稍早认为联储在2013年底前或能结束购债计划，但周二不愿对他认为联储何时能减少购债给出任何暗示。

“我希望看到有确凿证据显示经济增长能远高于趋势水平，且可创造充分的就业岗位，不需额外货币刺激措施就能拉低失业率。如形势发展至此，我将认为缩减和终止当前的刺激计划是适当的。”他说。