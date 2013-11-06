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债券 | 2013年 11月 6日 星期三 10:00 BJT

更新版-美国经济：确信经济成长动能强劲时，应限定购债规模--旧金山联储总裁

上个月美联储投票决议维持购债计划不变；目前许多分析师预计联储到明年以前都不会开始削减刺激举措。

威廉姆斯今年稍早认为联储在2013年底前或能结束购债计划，但周二不愿对他认为联储何时能减少购债给出任何暗示。

相反，他表示最终决定将完全取决于经济状况，并称近几个月经济一直令人失望。

“我希望看到有确凿证据显示经济增长能远高于趋势水平，且可创造充分的就业岗位，不需额外货币刺激措施就能拉低失业率。如形势发展至此，我将认为缩减和终止当前的刺激计划是适当的。”他说。

“但我们尚未达到那种状态。”(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 张涛)
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