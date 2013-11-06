日本股市：日经指数持稳，Fast Retailing因10月销售疲弱而下跌

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透东京11月6日 - 日本股市日经指数周三持稳，Fast Retailing 因10月销售疲弱而下跌，抵销了一些个股近期跌深后的反弹升势。一些公司的季度财报令人失望，近期股价挫跌。
日经指数 早盘中持稳在14,222.12点，跌破50日移动均线14,239.73。
Fast Retailing跌2.5%至两个月低位，此前该公司表示旗下Uniqlo连锁店10月在日本的同店销售下滑13.8%，因气温较往年来得温暖，且台风让民众无法外出购物。
Fast Retailing造成日经指数下跌了31点，以成交量来看为交投第四热络的个股。
日产汽车上涨1.6%，自上日暴跌10.4%的颓势中反弹。上日日产因下修年度获利预估，面临新兴市场放缓和品质问题，导势股价挫跌。
东证股价指数 上涨0.3%至1,186.29，成交量为过去90天全日均值的25%。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。