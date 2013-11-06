日本股市：日经指数持稳，Fast Retailing因10月销售疲弱而下跌

路透东京11月6日 - 日本股市日经指数周三持稳，Fast Retailing 因10月销售疲弱而下跌，抵销了一些个股近期跌深后的反弹升势。一些公司的季度财报令人失望，近期股价挫跌。

日经指数 早盘中持稳在14,222.12点，跌破50日移动均线14,239.73。

Fast Retailing跌2.5%至两个月低位，此前该公司表示旗下Uniqlo连锁店10月在日本的同店销售下滑13.8%，因气温较往年来得温暖，且台风让民众无法外出购物。

Fast Retailing造成日经指数下跌了31点，以成交量来看为交投第四热络的个股。

日产汽车上涨1.6%，自上日暴跌10.4%的颓势中反弹。上日日产因下修年度获利预估，面临新兴市场放缓和品质问题，导势股价挫跌。