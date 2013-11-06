国际油市：美国原油期货盘旋于五个月低点附近，因库存攀升

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
投资者目前静候美国能源资料协会(EIA)发布的库存数据，以清楚了解美国的需求增长前景。
0100 GMT，美国原油期货 涨0.34美元至每桶93.71美元，前日收跌1.25美元至6月初以来最低。布兰特原油期货 涨0.35美元至每桶105.68美元，前日收低0.90美元。
自治运动领袖周日在石油储量丰富的利比亚东部单方面宣布独立，挑战软弱的中央政府。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位高官周二表示，美联储在缩减大规模购债措施前应该等待经济进一步走强的信号，但届时应该明确表示结束刺激政策。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)