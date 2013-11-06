国际油市：美国原油期货盘旋于五个月低点附近，因库存攀升

投资者目前静候美国能源资料协会(EIA)发布的库存数据，以清楚了解美国的需求增长前景。

0100 GMT，美国原油期货 涨0.34美元至每桶93.71美元，前日收跌1.25美元至6月初以来最低。布兰特原油期货 涨0.35美元至每桶105.68美元，前日收低0.90美元。

自治运动领袖周日在石油储量丰富的利比亚东部单方面宣布独立，挑战软弱的中央政府。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位高官周二表示，美联储在缩减大规模购债措施前应该等待经济进一步走强的信号，但届时应该明确表示结束刺激政策。(完)

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