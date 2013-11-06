企业并购：黑石集团和KKR将竞购商业园林绿化公司Brickman--消息人士

路透纽约11月5日 - 根据了解情况的消息人士，黑石集团(百仕通) 和KKR & Co 加入竞购Brickman Group Holdings的行列。后者为美国最大的商业园林绿化公司，欲以约15亿美元待价而沽。

消息人士本周表示，TPG Capital和CVC Capital Partners亦参与竞购Brickman，目前交易处于最后阶段。由于出售过程保密，消息人士拒绝署名。

知情人士8月时告诉路透，私募股权投资公司Leonard Green & Partners已请求巴克莱 和摩根士丹利 负责Brickman的竞卖交易。

Leonard Green和Brickman均未回覆置评请求。黑石集团、TPG和CVC拒绝发表评论，KKR发言人尚未立刻回覆置评请求。

Leonard Green在2007年1月收购了Brickman的大部分股份，交易价值8.47亿美元，Brickman的家族成员及管理层仍保留股东权益。(完)