美国金融：FSOC将审查贝莱德与富达投资是否对金融系统带来风险-彭博

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透华盛顿11月5日 - 彭博新闻周二报导称，美国监管机构将审查贝莱德(BlackRock) 和富达投资(Fidelity Investments)等资产管理公司，确定它们是否对金融体系构成潜在风险。
彭博称，金融稳定监管委员会(FSOC)虽然决定审查这两家机构，但并不意味着肯定会将其归入具有系统重要性的机构之列。
美国财政部在9月发表的一份研究报告称，资产管理公司的一些活动可能对整体市场构成风险。
发起这项研究的FSOC一直在考虑，是否应把某些规模较大且结构复杂的资产管理公司定性为“具有系统重要性的金融机构”。
FSOC上周就这份研究报告进行了“初步讨论”。
任何被贴上系统性标签的金融机构将面对新的资本要求，而且除了现有的管理机构外，美联储也将介入监管。
FSOC的主席为财长杰克卢，成员包括美国最重要的监管机构。
财政部代表不愿置评。
“我们相信资产管理行业，特别是共同基金业，并没有带来FSOC要应对的那种风险，”富达发言人Vincent Loporchio说。
贝莱德未立刻回复置评请求。(完)
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路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
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