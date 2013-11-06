美国金融：FSOC将审查贝莱德与富达投资是否对金融系统带来风险-彭博

路透华盛顿11月5日 - 彭博新闻周二报导称，美国监管机构将审查贝莱德(BlackRock) 和富达投资(Fidelity Investments)等资产管理公司，确定它们是否对金融体系构成潜在风险。

彭博称，金融稳定监管委员会(FSOC)虽然决定审查这两家机构，但并不意味着肯定会将其归入具有系统重要性的机构之列。

美国财政部在9月发表的一份研究报告称，资产管理公司的一些活动可能对整体市场构成风险。

发起这项研究的FSOC一直在考虑，是否应把某些规模较大且结构复杂的资产管理公司定性为“具有系统重要性的金融机构”。

FSOC上周就这份研究报告进行了“初步讨论”。

任何被贴上系统性标签的金融机构将面对新的资本要求，而且除了现有的管理机构外，美联储也将介入监管。

FSOC的主席为财长杰克卢，成员包括美国最重要的监管机构。

财政部代表不愿置评。

“我们相信资产管理行业，特别是共同基金业，并没有带来FSOC要应对的那种风险，”富达发言人Vincent Loporchio说。