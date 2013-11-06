港报财经评论：触发股市调整四大可能--信报11月6日

触发股市调整四大可能/习广思

三中全会快将举行，中国内地官方媒体不断放风声。昨天《工人日报》刊登了国务院总理李克强的文章，正如温总时代，总理对经济的言论往往成为股市的贴士，不得不留意。李克强的文章提到，稳增长就是保就业，要保证新增就业1000万人，城镇登记失业率在4%左右，中国经济增长需要有7.2%，到2020年的年均增长有7%就够了，而今年的GDP增长下限依然是7.5%左右；其次，财政赤字已达GDP的2.1%，接近3%警戒线。经济增长减速并不值得担心，即使长期增速回落至7%，仍不会影响市场信心，即7%至7.5%就是他心目中的上落区间，意味着中国会保持着一个较高速的增长，但不再像过往般超过8%的高速。在这个转型期间，保障就业是政策最大目标。

关于货币政策，财赤已明显增加，要中国再大规模放松，是不切实际的想法，货币政策会倾向中性偏松。人行第三季货币政策报告回应了这点，不放松也不收紧。事实上，近期人行的逆回购规模缩细，只属姿态性“放水”而已。欧美股市强势持续，但在欠缺利好消息下，股市缺乏再升动力。中港股市一切以“等”为前提，中港股市好淡争持，恒指昨天早段跌穿23,000点，午后失而复得，收报23,038点。大市成交额501亿港元，沽空比率7.8%。港股成交偏低，但沽空未见活跃，反映好看淡的投资者皆收手，围坐一枱齐齐观望。汇控 绩后股价升1.5%，支撑恒指。

值得留意的是，汇控自海啸一役后，削减成本、整顿业绩，曾订定好几项指标如成本效应比率、股东权益回报比率等，但均未能达标。市场愈是期望，恐怕愈是失望。近日大行不断为三中全会的市场期望泼冷水，三中全会焦点是改革，改革有输家有赢家。至于三中全会能否影响到市场，很视乎金融改革能否重获市场的信心，毕竟中资股的落后，地方债、影子银行等风险，都是拖累投资信心的原因。

高盛表示，关注本月会否有任何重要结构性改革公布，包括有助刺激内需的政策、国企改革，以及控制地方政府融资平台债务，均有机会影响对内银股的重估。中资股连升几日后回吐，但整体市况不太差。新能源、环保股继续炒作，尤其部分落后股炒上，国电科环 大成交突破250线，反见金风 、中传动 动力减弱。油服股轮流炒作，海隆 股价再创新高，这批概念股再次受到关注，除了政策因素外，亦维持板块轮流炒格局。(B03)

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数据利好英镑/苏子

英国昨天公布10月份服务业PMI指数创1997年5月以来的62.5最高水平，数据刺激英镑兑美元显着上升，并一度突破上周五的1.6047高位，暂时最高曾见1.6062水平，此高位与20天SMA阻力相若。留意上周五英镑兑美元以大阴烛跌破50天SMA重要支持收市，技术上看本应不难在本周早段顺利跌破10月份在1.626及1.6257两个高位所形成的双顶的颈线支持，随后朝着9月份的1.5502低位迈进。

但汇价在本周初所造的1.59低位仅较上周五的1.5904低位多跌4点子便已止跌回升，竟然未有顺着上周五的恶劣技术走势一举下破上述的颈线支持，表现令不少看淡者大感意外；加上昨天汇价更借助上述的利好数据完全收复上周五的巨大跌幅，相信已经使不少有利润在手的看淡的投资者投降止赚了。

但由于近期汇市走势甚为反覆，因此，若然昨晚英镑兑美元未能企稳在20天SMA阻力以上波动，最后更返回1.60心理关口以下收市，便要小心上述的利好数据对英镑兑美元的利好作用只属昙花一现，短期内仍有可能再度考验上述的双顶颈线支持；反之，若成功以大阳烛高收，相信稍后可望成功突破10月份的高位以破坏上述的双顶利淡形态。另外，留意10月份的高位与20天保历加通道顶部阻力相若，故一旦顺利破关而上，对英镑兑美元而言，将是强烈利好讯号，届时势必以单边市形式挑战今年1月的1.638高位。

昨天欧罗兑美元未能承接前天日线图所呈现的锤头利好形态进一步走高，更因为欧罗区公布较差的PPI数据，令市场担心明天欧洲央行议息后有可能宣布减息而返回1.35心理关口以下波动，走势与英镑兑美元形成鲜明对比。不过，只要欧罗兑美元未见成功跌破7月份以来的上升支持线及完全破坏本周初所形成的锤头利好形态，暂时不用过于悲观。昨天欧盟公布相对乐观的经济预测报告，相信应有助汇价避免向下作出重大突破。(B10)