路透调查：美国10月非农就业预计增长12.5万，政府停摆可能扭曲数据

* 10月非农就业岗位预计增加12.5万个

* 失业率预计升至7.3%

* 平均每周工时预计持稳，时薪上升

* 政府部分关门16天，令人难以了解就业市场实情

路透华盛顿11月5日 - 由于政府部分关门导致员工停薪休假，美国10月就业增长可能大幅放缓，失业率略有上升。

路透调查的分析师预估，上月非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。

这将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。

分析师估计，政府部分关门16天，会把上月的非农就业最多拉低5万个。他们认为未来几个月会出现反弹。即便如此，也只会表明就业市场保持逐渐复苏的步伐。

美国政府10月1日开始部分停摆，涵盖了非农就业数据与失业率的调查期。

劳工部将于周五美东时间上午8:30(1330GMT)公布市场密切关注的非农就业报告，因政府关门而推迟了一周。

“解读10月就业报告将存在困难。我不会过于看好或看坏这份报告，”PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示。

预计民间部门的非农就业受影响最大，而政府部门就业则不会受到太大影响，因为数十万停薪休假的联邦员工补发工资。

**间接影响**

“基本上不可能判断民间部门有多少雇员受到政府停摆影响，以及停摆给他们薪资结算期和具体工作安排带来的变化，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

虽然暂时休假的政府雇员可能对就业数据几乎没有直接影响，但他们料将推高上个月的失业率。

失业率所基于的家庭调查将把这些联邦雇员计算为失业，尽管他们会返回工作岗位。

由于这些失真因素，数据可能对美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员来说价值不大。美联储官员上个月决定维持月度购债规模不变，以帮助经济复苏。

“假定停摆导致暂时失业的人们在停摆结束后重获工作，那么10月就业人数下滑的一部分将在11月得到弥补，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet称。

“但是，数据完全排除停摆影响，可能需要几个月时间。”