港报财经评论：恒指未破位，难舞起大象--经济日报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
恒指未破位，难舞起大象/林瑞芬
A股昨先跌后回升，汇丰 在业绩后攀升，但无助港股闯关23,500，昨跌0.65%至23,038；大市成交额501.6亿港元。汇丰的3季度盈利实报略低于市场预期，撇除特殊项目后第3季除税前溢利为58亿美元，按季下跌8%，按年跌3.5%，但汇丰股价昨升1.47%至86.35港元，延续周一ADR的升势，并非投资者解读季绩错误，而是股价反应市场人士对未来的想法。
且看同在昨日公布季绩的瑞声科技 ，公布截至今年9月底止9个月业绩，营业额按年升37.97%至59.14亿元人民币，纯利则按年上升65.35%至19.73亿元人民币。惟集团毛利率于第3季报42.5%，按年下降1个百分点，市场较疑虑毛利率的下滑压力，致令瑞声昨急挫7.3%至31元人民币。据公司执行董事莫袓权于季绩记者会上表示，由于集团正在争取更多客户，毛利率定出现变动，故料第4季毛利率受压。
说回汇丰季绩，对普通散户来讲，面对其公布的一大堆数字，要自行分析，可能真是手足无措。认为只要掌握到4个数据的趋势，大致已可以自行把脉：其一、取得首3季汇丰的每股盈利实数，并合市场今年预期的数据，且看达标的水平，依彭博综合预测，汇丰2013年度每股盈利达0.95美元，而首3季实报0.71美元，算一算，是目标的75%，国际级银行股按理盈收没淡旺之分，假设平均按季录得收入，那4季度赚多0.24美元便可达全年目标。由此预测，全年度业绩不会太令投资者失望。
银行股赚钱就要有丰厚的资本，有贷款额才能贷出以套取利息收入，或利用资本作买卖以套取其他收益。早年全球经历金融风暴，汇丰的资本比率亦无可避免地急降，其核心第一级资本比率于2008年曾低于7%。
由此，汇丰制定了3个管理指标，令投资者更了解高层改善企业的能力，其中之一就是与资本有关。于2011年订立的目标，就是让普通股权一级比率达9.5%至10.5%，今年上半年只有10.1%，但经过出售资产，风险资产加权减少，刚公布的普通股权一级比率已升至10.6%，接近目标水平，若以核心第一级资本比率看增至13.3%，为2008年度以来最高，显示汇丰之资本增厚力加强，去杠杆化按序进行。
汇丰制定的3个管理指标之一为平均普通股股东权益回报率，比率上升愈好。2008年度低见4.7%，至2011年度升至10.9%，但2012年再终止升势，至2013年9月底止终又见回升至10.4%。据汇丰目标12%至15%为论，仍有距离，但是份报告又见重拾升势，一负一正的效果。(B05)
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利率市场化，拖内银后腿/余少文
三中全会即将召开，料会讨论利率市场化进程，市场预期两年内完成，将会进一步拖内银股业绩后腿，惟内银股只要保持高息兼低PB，仍有可吸之道。中国内地股市先跌后升，撑住国企指数没有扩大跌幅，全日只跌48点或0.5%，收报10,637点，成交额99亿港元，仍有47%主板H股逆市上升，但内银股是跌市元凶；而红筹指数跌8点，收报4,511点，录得三连跌，成交额34亿港元。
虽然九行第3季合计盈利同比升11%，又以中信银行 增长最强，达33%，增幅最少是交通银行 的3.4%，工商银行 、建设银行 、民生银行 等增长也只是单位数，主要靠农业银行 和中国银行 撑住整体盈利增长。
实际上，三分之二内银股第3季净息差较首季下跌，只有建行和中行持平，重庆农村商业银行 是唯一上升内银股，似乎中国人民银行7月中旬取消贷款利率下限，对内银的影响逐步浮现。至于市场关注的不良贷款，只有三分之一内银股不良贷款率较首季下降，包括建行、农行和重农行，目前不良贷率最高是农行的1.24%，其次是交行的1.01%。当中农行、工行、招商银行 和中行在第3季的不良贷款额占首3季的39%至59%，似乎反映第3季不良贷款有上升趋势。
中国银监会主席尚福林早前表示，支持银行可持续开展并购贷款业务，及将并购贷款期限由5年延长至7年，同时采取银团贷款方式来分散信贷风险，并且主动参与落后产能行业的关停处置等工作，压缩退出存量贷款等，希望改善银行的信贷风险。但认为最终要看中国内地经济能否好转过来，只要经济好转，不良贷款压力是可以缓和下来。
内银股未来两年要面对的最大难题是利率市场化，今年贷款利率下限被取消后，对内银股的影响已浮现，惟最关键是存款利率市场化，一旦市场化，在目前资金紧张情况下，不少银行要透过高利率来吸纳存款，会令银行增加成本，从而侵蚀盈利。市场预期，三中全会将讨论利率市场化一事，故人行可能要加快利率市场化步伐，普遍预期存款利率市场化会在两年内落实，故内银股未来两年净息差颇大机会再收窄。(B03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。