港报财经评论：恒指未破位，难舞起大象--经济日报11月6日

恒指未破位，难舞起大象/林瑞芬

A股昨先跌后回升，汇丰 在业绩后攀升，但无助港股闯关23,500，昨跌0.65%至23,038；大市成交额501.6亿港元。汇丰的3季度盈利实报略低于市场预期，撇除特殊项目后第3季除税前溢利为58亿美元，按季下跌8%，按年跌3.5%，但汇丰股价昨升1.47%至86.35港元，延续周一ADR的升势，并非投资者解读季绩错误，而是股价反应市场人士对未来的想法。

且看同在昨日公布季绩的瑞声科技 ，公布截至今年9月底止9个月业绩，营业额按年升37.97%至59.14亿元人民币，纯利则按年上升65.35%至19.73亿元人民币。惟集团毛利率于第3季报42.5%，按年下降1个百分点，市场较疑虑毛利率的下滑压力，致令瑞声昨急挫7.3%至31元人民币。据公司执行董事莫袓权于季绩记者会上表示，由于集团正在争取更多客户，毛利率定出现变动，故料第4季毛利率受压。

说回汇丰季绩，对普通散户来讲，面对其公布的一大堆数字，要自行分析，可能真是手足无措。认为只要掌握到4个数据的趋势，大致已可以自行把脉：其一、取得首3季汇丰的每股盈利实数，并合市场今年预期的数据，且看达标的水平，依彭博综合预测，汇丰2013年度每股盈利达0.95美元，而首3季实报0.71美元，算一算，是目标的75%，国际级银行股按理盈收没淡旺之分，假设平均按季录得收入，那4季度赚多0.24美元便可达全年目标。由此预测，全年度业绩不会太令投资者失望。

银行股赚钱就要有丰厚的资本，有贷款额才能贷出以套取利息收入，或利用资本作买卖以套取其他收益。早年全球经历金融风暴，汇丰的资本比率亦无可避免地急降，其核心第一级资本比率于2008年曾低于7%。

由此，汇丰制定了3个管理指标，令投资者更了解高层改善企业的能力，其中之一就是与资本有关。于2011年订立的目标，就是让普通股权一级比率达9.5%至10.5%，今年上半年只有10.1%，但经过出售资产，风险资产加权减少，刚公布的普通股权一级比率已升至10.6%，接近目标水平，若以核心第一级资本比率看增至13.3%，为2008年度以来最高，显示汇丰之资本增厚力加强，去杠杆化按序进行。

汇丰制定的3个管理指标之一为平均普通股股东权益回报率，比率上升愈好。2008年度低见4.7%，至2011年度升至10.9%，但2012年再终止升势，至2013年9月底止终又见回升至10.4%。据汇丰目标12%至15%为论，仍有距离，但是份报告又见重拾升势，一负一正的效果。(B05)

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利率市场化，拖内银后腿/余少文

三中全会即将召开，料会讨论利率市场化进程，市场预期两年内完成，将会进一步拖内银股业绩后腿，惟内银股只要保持高息兼低PB，仍有可吸之道。中国内地股市先跌后升，撑住国企指数没有扩大跌幅，全日只跌48点或0.5%，收报10,637点，成交额99亿港元，仍有47%主板H股逆市上升，但内银股是跌市元凶；而红筹指数跌8点，收报4,511点，录得三连跌，成交额34亿港元。

虽然九行第3季合计盈利同比升11%，又以中信银行 增长最强，达33%，增幅最少是交通银行 的3.4%，工商银行 、建设银行 、民生银行 等增长也只是单位数，主要靠农业银行 和中国银行 撑住整体盈利增长。

实际上，三分之二内银股第3季净息差较首季下跌，只有建行和中行持平，重庆农村商业银行 是唯一上升内银股，似乎中国人民银行7月中旬取消贷款利率下限，对内银的影响逐步浮现。至于市场关注的不良贷款，只有三分之一内银股不良贷款率较首季下降，包括建行、农行和重农行，目前不良贷率最高是农行的1.24%，其次是交行的1.01%。当中农行、工行、招商银行 和中行在第3季的不良贷款额占首3季的39%至59%，似乎反映第3季不良贷款有上升趋势。

中国银监会主席尚福林早前表示，支持银行可持续开展并购贷款业务，及将并购贷款期限由5年延长至7年，同时采取银团贷款方式来分散信贷风险，并且主动参与落后产能行业的关停处置等工作，压缩退出存量贷款等，希望改善银行的信贷风险。但认为最终要看中国内地经济能否好转过来，只要经济好转，不良贷款压力是可以缓和下来。

内银股未来两年要面对的最大难题是利率市场化，今年贷款利率下限被取消后，对内银股的影响已浮现，惟最关键是存款利率市场化，一旦市场化，在目前资金紧张情况下，不少银行要透过高利率来吸纳存款，会令银行增加成本，从而侵蚀盈利。市场预期，三中全会将讨论利率市场化一事，故人行可能要加快利率市场化步伐，普遍预期存款利率市场化会在两年内落实，故内银股未来两年净息差颇大机会再收窄。(B03)