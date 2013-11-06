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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 10:07 BJT

芝加哥期市：玉米连续第六日下跌，逼近三年低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 657.75 1.75 +0.27% -1.50% 684.81 23

CBOT玉米 424.50 -0.50 -0.12% -0.64% 439.53 21

CBOT大豆 1252.25 2.00 +0.16% +0.06% 1274.01 28

CBOT稻米 $15.27 -$0.02 -0.10% +1.33% $15.27 51

美国原油 $93.72 $0.35 +0.37% -0.95% $99.91 18

汇率

欧元/美元 $1.347 -$0.005 -0.34% -0.13%

美元/澳元 0.950 -0.001 -0.15% +0.61%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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