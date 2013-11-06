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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:07 BJT

澳新汇市：新西兰元受惠于就业数据乐观而升至两周高位，澳元持坚

“新西兰经济出现广泛强劲复苏，新西兰央行有可能在明年上半年升息。”

新西兰元近期支撑位在0.8310美元，0.8385存在强劲阻力。

新西兰元兑澳元出现空头回补引领的涨势，对新西兰元构成支撑，澳元兑新西兰元 跌至三周低位1.1345新西兰元，最新约报1.1407新西兰元。

澳元兑美元 勉力涨至0.9500，周二曾触及0.9463的低位，此前公布的数据显示，澳洲9月贸易逆差缩窄至2.84亿澳元，分析师预估为4.5亿澳元。

澳洲9月对中国的出口触及纪录新高，同比增幅约为69%，受强劲的铁矿石需求支撑。

澳元兑美元支撑位在0.9463美元，阻力位在0.9538美元。(完)

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(编译 白云; 审校 侯向明)
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