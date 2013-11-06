澳新汇市：新西兰元受惠于就业数据乐观而升至两周高位，澳元持坚

“新西兰经济出现广泛强劲复苏，新西兰央行有可能在明年上半年升息。”

新西兰元兑澳元出现空头回补引领的涨势，对新西兰元构成支撑，澳元兑新西兰元 跌至三周低位1.1345新西兰元，最新约报1.1407新西兰元。

澳元兑美元 勉力涨至0.9500，周二曾触及0.9463的低位，此前公布的数据显示，澳洲9月贸易逆差缩窄至2.84亿澳元，分析师预估为4.5亿澳元。