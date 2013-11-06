中国债市：上海证券交易所周四起开展第二次国债预发行交易--公告

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 上海证券交易所稍早公告称，将于本周四(7日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年10月正式启动的第二次。
刊登在上海证券交易所的通知称，本次预发行国债的标的券为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为99.532元人民币，参考久期5.93年。
是次预发行证券简称WI132007，证券代码751810，预发行时间为11月7日至11月12日。预发行标的券招标时间为下周三(13日)。
财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%。
国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。
财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证券交易所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。
国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。