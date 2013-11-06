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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:03 BJT

中国债市：上海证券交易所周四起开展第二次国债预发行交易--公告

路透上海11月6日 - 上海证券交易所稍早公告称，将于本周四(7日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年10月正式启动的第二次。

刊登在上海证券交易所的通知称，本次预发行国债的标的券为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为99.532元人民币，参考久期5.93年。

是次预发行证券简称WI132007，证券代码751810，预发行时间为11月7日至11月12日。预发行标的券招标时间为下周三(13日)。

财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%。

国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。

财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证券交易所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。

国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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