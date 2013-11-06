中国债市：上海证券交易所周四起开展第二次国债预发行交易--公告

路透上海11月6日 - 上海证券交易所稍早公告称，将于本周四(7日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年10月正式启动的第二次。

刊登在上海证券交易所的通知称，本次预发行国债的标的券为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为99.532元人民币，参考久期5.93年。

是次预发行证券简称WI132007，证券代码751810，预发行时间为11月7日至11月12日。预发行标的券招标时间为下周三(13日)。

财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%。

国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。

财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证券交易所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。