更正-中国企业：华为不打算通过收购来扩张网络设备和手机业务--高管

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(内文第六段应为：在5G移动技术的初步研发中，公司“将”(非“已”）投资6亿美元，另增加第七段背景)
路透伦敦11月5日 - 中国华为副董事长兼轮值执行长(CEO)徐直军表示，该公司未计划透过收购来扩张其电信网络设备和移动电话业务，而更青睐于侧重研发实力和建立消费品牌的自我发展策略。
徐直军周二在伦敦表示，由于全球电信运营商和消费者的需求旺盛，该公司今明两年达到10%的营收增长目标没有问题。
他对记者称，不会通过收购来支持智能手机业务的商业目标，宁可按部就班来实现目标。
在电信设备领域，徐直军也称没有并购计划。
他说，收购只会带来已有的相似技术，而不会带来协同效应，客户也需要有多个供应商供其选择。
徐直军称集团将聚焦于研发，以在网络设备领域继续领先于对手。他称，在5G移动技术的初步研发中，公司将投资6亿美元。该技术将使下载速度较目前的4G技术成倍提高。
据华为官网的新闻稿显示，华为在2018年前至少投资6亿美元，用于5G技术的研究与创新。公司相信2020年起有望实现5G移动网络的商用，届时移动宽带用户峰值速率将是当前4G网络速度的100倍。
华为将去年营收的14%用于研发，比肩业界领军公司爱立信。
在手机领域，华为眼光长远，专注于面向发达市场的智能手机，而不是从事低端手机。
徐直军称，将不会进行大规模的广告宣传，而是致力于改善产品，增强供应链，并可能开设店铺分销。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/张涛)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。