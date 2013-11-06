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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:12 BJT

更新版-新西兰经济：第三季就业增速创逾六年来最快，增强明年初加息预期

第三季失业率从前季的6.4%下降至6.2%。路透调查原本预估第三季失业率6.3%，就业岗位增加0.5%。

新西兰的经济正在摆脱年初干旱造成的影响，目前预计，在大宗商品价格上涨、基督城地震灾后重建速度加快的支持下，经济年成长率约可达3%。

新西兰统计局并表示，第三季依劳工成本指数所衡量的薪资上涨0.4%，略低于预期。

“那是经济版图中最后一块就位的拼图。市场普遍将升息周期的开端推后至明年第二季，但我们认为还是从3月起。”花旗资深分析师Joshua Williamson表示。

“唯一的变量可能就是汇率走势。但看来经济复苏势头增强，而且也更有韧性。”

路透调查显示，分析师坚定认为明年3月将首次升息，尽管部分分析师正倾向要到6月。新西兰料将是这轮周期中第一个收紧政策的发达国家。(完) (编译 侯向明/张若琪 审校 徐文焰/石冠兰)
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