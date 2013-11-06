更新版-新西兰经济：第三季就业增速创逾六年来最快，增强明年初加息预期

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
第三季失业率从前季的6.4%下降至6.2%。路透调查原本预估第三季失业率6.3%，就业岗位增加0.5%。
新西兰的经济正在摆脱年初干旱造成的影响，目前预计，在大宗商品价格上涨、基督城地震灾后重建速度加快的支持下，经济年成长率约可达3%。
新西兰统计局并表示，第三季依劳工成本指数所衡量的薪资上涨0.4%，略低于预期。
“那是经济版图中最后一块就位的拼图。市场普遍将升息周期的开端推后至明年第二季，但我们认为还是从3月起。”花旗资深分析师Joshua Williamson表示。
“唯一的变量可能就是汇率走势。但看来经济复苏势头增强，而且也更有韧性。”
路透调查显示，分析师坚定认为明年3月将首次升息，尽管部分分析师正倾向要到6月。新西兰料将是这轮周期中第一个收紧政策的发达国家。(完) (编译 侯向明/张若琪 审校 徐文焰/石冠兰)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。