更新版-新西兰经济：第三季就业增速创逾六年来最快，增强明年初加息预期

第三季失业率从前季的6.4%下降至6.2%。路透调查原本预估第三季失业率6.3%，就业岗位增加0.5%。

新西兰的经济正在摆脱年初干旱造成的影响，目前预计，在大宗商品价格上涨、基督城地震灾后重建速度加快的支持下，经济年成长率约可达3%。

新西兰统计局并表示，第三季依劳工成本指数所衡量的薪资上涨0.4%，略低于预期。

“那是经济版图中最后一块就位的拼图。市场普遍将升息周期的开端推后至明年第二季，但我们认为还是从3月起。”花旗资深分析师Joshua Williamson表示。

“唯一的变量可能就是汇率走势。但看来经济复苏势头增强，而且也更有韧性。”