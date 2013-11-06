中国环保：预测可能出现重污染天气时可强制企业停产限产--环保部

路透北京11月6日 - 中国环保部日前发布通知，当预测可能出现重污染天气时要提前预警，强制性措施主要包括企业停产、限产，机动车限行，扬尘管控，禁止露天烧烤等。

该份名为做好2013年冬季大气污染防治工作的通知称，当发布最高级别预警时，要采取一切可以采取的强制性减排措施，并采取大型户外活动停办、中小学和幼儿园停课、企事业单位实行弹性工作制等措施。

通知指出，冬季期间各地应严格控制燃煤污染。积极推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，加快淘汰燃煤小锅炉；在天然气气源供应不足的地方，要优化使用方向，优先保障民生用天然气。

大幅压减耗煤项目生产规模，支持电厂等耗煤大户冬季采取“限煤量、限煤质、限排放”等措施。定期公开企业用煤量、煤质、治污设施运行以及污染物排放情况等信息。

同时强化工业企业污染治理，对火电、钢铁、水泥、石化、化工、有色金属冶炼等大气污染物排放企业进行全面排查。强化火电、钢铁等重点企业监管。

此外，加强车辆环保管理，对达不到国四排放标准和尾气检测标准的车辆一律不予入户和审验。加快高污染车辆淘汰进程，因地制宜地采取划定禁行区域、经济补偿等方式，逐步淘汰黄标车和老旧车辆。

中国社会科学院、中国气象局近日联合发布的《气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2013）》指出，近50年来中国雾霾天气总体呈增加趋势。其中，雾日数呈明显减少，霾日数明显增加，且持续性霾过程增加显着。

报告称，雾霾天气现象会给气候、环境、健康、经济等方面造成显着的负面影响，例如引起城市大气酸雨、光化学烟雾现象，导致大气能见度下降，阻碍空中、水面和陆面交通；提高死亡率、使慢性病加剧、使呼吸系统及心脏系统疾病恶化，改变肺功能及结构、影响生殖能力、改变人体的免疫结构等。（完）

（欲参看更多细节，请点选环保部网站 here） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)