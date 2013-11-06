中国环保：预测可能出现重污染天气时可强制企业停产限产--环保部

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 中国环保部日前发布通知，当预测可能出现重污染天气时要提前预警，强制性措施主要包括企业停产、限产，机动车限行，扬尘管控，禁止露天烧烤等。
该份名为做好2013年冬季大气污染防治工作的通知称，当发布最高级别预警时，要采取一切可以采取的强制性减排措施，并采取大型户外活动停办、中小学和幼儿园停课、企事业单位实行弹性工作制等措施。
通知指出，冬季期间各地应严格控制燃煤污染。积极推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，加快淘汰燃煤小锅炉；在天然气气源供应不足的地方，要优化使用方向，优先保障民生用天然气。
大幅压减耗煤项目生产规模，支持电厂等耗煤大户冬季采取“限煤量、限煤质、限排放”等措施。定期公开企业用煤量、煤质、治污设施运行以及污染物排放情况等信息。
同时强化工业企业污染治理，对火电、钢铁、水泥、石化、化工、有色金属冶炼等大气污染物排放企业进行全面排查。强化火电、钢铁等重点企业监管。
此外，加强车辆环保管理，对达不到国四排放标准和尾气检测标准的车辆一律不予入户和审验。加快高污染车辆淘汰进程，因地制宜地采取划定禁行区域、经济补偿等方式，逐步淘汰黄标车和老旧车辆。
中国社会科学院、中国气象局近日联合发布的《气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2013）》指出，近50年来中国雾霾天气总体呈增加趋势。其中，雾日数呈明显减少，霾日数明显增加，且持续性霾过程增加显着。
报告称，雾霾天气现象会给气候、环境、健康、经济等方面造成显着的负面影响，例如引起城市大气酸雨、光化学烟雾现象，导致大气能见度下降，阻碍空中、水面和陆面交通；提高死亡率、使慢性病加剧、使呼吸系统及心脏系统疾病恶化，改变肺功能及结构、影响生殖能力、改变人体的免疫结构等。（完）
（欲参看更多细节，请点选环保部网站 here） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。