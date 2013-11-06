新债招标：中国五年国债中标利率4.13%，略高于预测均值--业内人士

路透上海11月6日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标利率为4.13%，略高于此前4.11%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.19%，首场投标倍数为1.61倍。