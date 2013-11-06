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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 11:53 BJT

新债招标：中国五年国债中标利率4.13%，略高于预测均值--业内人士

路透上海11月6日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标利率为4.13%，略高于此前4.11%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.19%，首场投标倍数为1.61倍。

今日招标新债为财政部今年第23期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。11月7日开始计息，11月7日至11月11日进行分销；11月13日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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