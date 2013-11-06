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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:02 BJT

****《港报快速浏览》--11月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：发牌解释未尽责，政府作茧自缚--经济日报                            
 港报社评：藉制裁施压，人质谈判加油--星岛日报                                
 港报社评：港府发警告，推动解决人质事件--文汇报                              
 港报社评：H7N9杀入“后园”，防疫须即升级--信报                              
 港报社评：政府发牌解释无理有据立会应索取文件查真相--明报                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：恒指未破位，难舞起大象--经济日报11月6日                       
 港报财经评论：触发股市调整四大可能--信报11月6日                             
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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