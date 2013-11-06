中国基金：凯石投资与欧洲高泰合组基金公司，未来将在全球发行基金

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国知名私募证券基金--上海凯石投资益正资产管理公司与欧洲知名基金管理人高泰基金(Gottex) 周三宣布，双方将成立合资基金公司凯石高泰，为中国及全球投资者提供投资管理咨询服务；合资公司未来还将在全球范围内发行基金。
公司新闻稿称，合资双方拟在市场开拓、运营管理、系统设置、风险控制、投研服务等各个方面展开全面合作，进一步提升公司实力。
“作为中国私募基金行业的首个中外合资基金公司，凯石高泰的成立标志着中国私募基金业从中国走向了全球，中国私募基金的全球化时代由此揭开。”新闻稿指出。
上海凯石投资成立于2009年1月，专业从事海内外资产管理、各级市场投资咨询、金融产品创新、及各类财富专业化服务等，资产管理规模最高达200亿元人民币，是国内迄今最大的私募投资管理公司之一。
高泰基金管理是全球领先的另类资产管理公司，业务分布于欧洲、美洲及亚洲。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。