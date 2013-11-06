中国基金：凯石投资与欧洲高泰合组基金公司，未来将在全球发行基金

路透上海11月6日 - 中国知名私募证券基金--上海凯石投资益正资产管理公司与欧洲知名基金管理人高泰基金(Gottex) 周三宣布，双方将成立合资基金公司凯石高泰，为中国及全球投资者提供投资管理咨询服务；合资公司未来还将在全球范围内发行基金。

公司新闻稿称，合资双方拟在市场开拓、运营管理、系统设置、风险控制、投研服务等各个方面展开全面合作，进一步提升公司实力。

“作为中国私募基金行业的首个中外合资基金公司，凯石高泰的成立标志着中国私募基金业从中国走向了全球，中国私募基金的全球化时代由此揭开。”新闻稿指出。

上海凯石投资成立于2009年1月，专业从事海内外资产管理、各级市场投资咨询、金融产品创新、及各类财富专业化服务等，资产管理规模最高达200亿元人民币，是国内迄今最大的私募投资管理公司之一。