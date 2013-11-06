重发-中国央行：央行网站新增“常备借贷便利”信息披露栏目

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(重发以调整标头)
路透上海11月6日 - 中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
央行于2013年初创设了常备借贷便利，在银行体系流动性出现临时性波动时运用。央行网站的SLF栏目将令新创立的这项货币政策工具的信息披露更加公开透明。
央行称，1-9月，中国人民银行开展了常备借贷便利操作，取得了较好的效果。三季度以来，鉴于中国国际收支形势的变化，外汇流入量的增加，常备借贷便利适度有序减量操作，保持银行体系流动性的平稳。
公告并针对其近期货币政策工具的应用给出了解释，央行称通过续发行三年期央票冻结长期流动性，通过常备借贷便利和公开市场逆回购提供必要的短期流动性支持，两种操作相结合，既有利于在未来国际收支形势不确定的情况下保持流动性适中水平，也有利于维护货币市场的稳定。
借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）。常备借贷便利对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)
参看详情，可点选(here) (发稿 吴芳 审校 黄凯)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。