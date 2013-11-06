台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债弹升，反映美国服务业数据优于预期

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周三盘初殖利率弹升。交易员认为，主要因昨晚美债殖利率走高，美国服务业数据优于预期，预料周五公布的非农就业数据可能好于市场的预估。
交易员指出，台债近期表现趋弱，尤其是10年券因有发行前交易的因素影响，本波殖利率弹幅比美债还高，虽然102/10殖利率弹破1.70%后，有看到实质买盘的动作略为加大，但仍不会偏多操作。预料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.15%。
“要等到美国公布QE缩减时程，才是逢高接手的最佳买点。”一位券商交易员称。
美国公债价格周二下跌，因美国服务业数据优于预期，更加令人认为，美国经济对上月政府部份关门造成冲击的承受力强于预期。
观察市场最新动态：
* 买盘对利率危机意识高，资金往短券跑
* 今年长券殖利率反弹幅度大，QE缩减时程一旦确立才是利空出尽之时
* 殖利率在区间震荡的看法不变，10年券再弹高有利后续操作
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.12-1.15%
* 102/10：1.70-1.73%
本地时间10:09时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率弹0.92基点报1.1387%
* 102/10期10年公债殖利率弹1.65基点报1.7145%
以下为最新相关报导链接：
* 美国债市：公债价格下跌，因美国服务业活动提速
* 美国FED：美联储可以将利率维持在极低点直至2016--波士顿FED总裁
* 美国经济：联储重量级研究报告建议采取力度更大的政策行动
* 路透调查：美国10月非农就业预计增长12.5万，政府停摆可能扭曲数据
* 表格：美国ISM-10月非制造业指数为55.4，预估为54.0 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。