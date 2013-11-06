台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债弹升，反映美国服务业数据优于预期

路透台北11月6日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周三盘初殖利率弹升。交易员认为，主要因昨晚美债殖利率走高，美国服务业数据优于预期，预料周五公布的非农就业数据可能好于市场的预估。

交易员指出，台债近期表现趋弱，尤其是10年券因有发行前交易的因素影响，本波殖利率弹幅比美债还高，虽然102/10殖利率弹破1.70%后，有看到实质买盘的动作略为加大，但仍不会偏多操作。预料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.15%。