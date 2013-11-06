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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:33 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债弹升，反映美国服务业数据优于预期

路透台北11月6日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周三盘初殖利率弹升。交易员认为，主要因昨晚美债殖利率走高，美国服务业数据优于预期，预料周五公布的非农就业数据可能好于市场的预估。

交易员指出，台债近期表现趋弱，尤其是10年券因有发行前交易的因素影响，本波殖利率弹幅比美债还高，虽然102/10殖利率弹破1.70%后，有看到实质买盘的动作略为加大，但仍不会偏多操作。预料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.15%。

“要等到美国公布QE缩减时程，才是逢高接手的最佳买点。”一位券商交易员称。

美国公债价格周二下跌，因美国服务业数据优于预期，更加令人认为，美国经济对上月政府部份关门造成冲击的承受力强于预期。

观察市场最新动态：

* 买盘对利率危机意识高，资金往短券跑

* 今年长券殖利率反弹幅度大，QE缩减时程一旦确立才是利空出尽之时

* 殖利率在区间震荡的看法不变，10年券再弹高有利后续操作

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.12-1.15%

* 102/10：1.70-1.73%

本地时间10:09时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率弹0.92基点报1.1387%

* 102/10期10年公债殖利率弹1.65基点报1.7145%

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债价格下跌，因美国服务业活动提速

* 美国FED：美联储可以将利率维持在极低点直至2016--波士顿FED总裁

* 美国经济：联储重量级研究报告建议采取力度更大的政策行动

* 路透调查：美国10月非农就业预计增长12.5万，政府停摆可能扭曲数据

* 表格：美国ISM-10月非制造业指数为55.4，预估为54.0 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)
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