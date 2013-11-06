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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:25 BJT

金属期市：伦铜持稳，静候美就业数据与中国十八届三中全会召开

周二公布的一份行业报告显示，美国10月服务业活动升温且企业增聘员工，但新订单连续第二个月增长放缓。

欧元区经济明年扩张速度料稍缓于此前预期，因民间需求和投资疲软，而且未来两年通胀将远低于央行目标水平。

中国国务院总理李克强表示，中国需要维持7.2%的经济增长率，以确保就业市场稳定。

中共十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开，政府准备在会上出台一系列经济改革举措。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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