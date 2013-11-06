金属期市：伦铜持稳，静候美就业数据与中国十八届三中全会召开

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
周二公布的一份行业报告显示，美国10月服务业活动升温且企业增聘员工，但新订单连续第二个月增长放缓。
欧元区经济明年扩张速度料稍缓于此前预期，因民间需求和投资疲软，而且未来两年通胀将远低于央行目标水平。
中国国务院总理李克强表示，中国需要维持7.2%的经济增长率，以确保就业市场稳定。
中共十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开，政府准备在会上出台一系列经济改革举措。(完)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。