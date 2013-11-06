台湾股市：量缩微幅收高0.24%，高档震荡观察后市量能变化

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾股市周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格局或延续一段时间，短期欲突破8,200-8,400点的机会不大。
加权股价指数 收高0.24%至8,281.97点；成交量 为773.59亿台币，上日为922.28亿。上日则收挫1.1%至一个月低位。
兆丰投顾一不愿具名的分析师表示，国际股市表现不弱，不过台股在本地中实户上日退场观望后信心不足，外资虽然仅小量卖超台股尚未转空，但短线已买超台股达2,000多亿台币，再大幅加码的机率亦不高，使得台股年底前的量能恐怕不足，或维持高档震荡格局。
〞大家现在心态谨慎，区间整理还要一段时间。〞上述分析师说。
电子类指数 今日收盘微扬0.28%，与大盘一致；食品类指数 受到食用油安全事件影响收低0.79%。
宏基 开盘即跌停锁死，终场报16.9台币，因第三季净损远大于预期，且执行长请辞；宏达电 收高3.91%至146台币，因第四季有望获利。
亚洲股市周三变动不大，乐观的美国数据令人预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能下月就开始缩减购债规模。这种预期打压了公债价格，提升美元。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超34.19亿台币，转买为卖；上日修正后为买超43.88亿台币。 (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。