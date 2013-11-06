台湾股市：量缩微幅收高0.24%，高档震荡观察后市量能变化

路透台北11月6日 - 台湾股市周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格局或延续一段时间，短期欲突破8,200-8,400点的机会不大。

加权股价指数 收高0.24%至8,281.97点；成交量 为773.59亿台币，上日为922.28亿。上日则收挫1.1%至一个月低位。

兆丰投顾一不愿具名的分析师表示，国际股市表现不弱，不过台股在本地中实户上日退场观望后信心不足，外资虽然仅小量卖超台股尚未转空，但短线已买超台股达2,000多亿台币，再大幅加码的机率亦不高，使得台股年底前的量能恐怕不足，或维持高档震荡格局。

〞大家现在心态谨慎，区间整理还要一段时间。〞上述分析师说。

电子类指数 今日收盘微扬0.28%，与大盘一致；食品类指数 受到食用油安全事件影响收低0.79%。

宏基 开盘即跌停锁死，终场报16.9台币，因第三季净损远大于预期，且执行长请辞；宏达电 收高3.91%至146台币，因第四季有望获利。

亚洲股市周三变动不大，乐观的美国数据令人预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能下月就开始缩减购债规模。这种预期打压了公债价格，提升美元。