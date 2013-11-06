台湾债市：RP利率持于低位，票券商预告下调公司债利率

路透台北11月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持于低档。但因市场资金持续宽松，特别是投信端申购款增加，加大找券力度，部分大型票券商已向客户预告本周内将下调约两周天期的公司债利率约1个基点。

证券商RP交易人士指出，RP市场的主要资金供应者--投信及寿险数日来资金水位高涨，询券力度明显增加，尽管不乐见已在低档的利率持续下滑，但在资金去化压力下，对除续作外的新钱去化态度软化，令资金缺口不大的票券商得以顺势预告下调公司债利率。

〞投信每一家都来要券，实在太松，我们已经预告明天要下调1个基点。〞一大型票券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，将于本周内视情况下调公司债RP利率，以因应浮滥的资金情势。

证券商部分暂时没有调降计划。一证券商RP交易人士称，证券商的资金来源仍仰赖投信及寿险，为维持客户关系在利率调整上脚步稍缓。

本周主要的公司债交割因子包括今日远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。但市场人士称公司债交割量少对市场影响轻微。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同。