《全球市场》亚洲股市几无变动，观望美联储和欧洲央行动向

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
这份报告的强劲表现促使投资者把新西兰升息的预期时间提前至明年初。新西兰可能成为这轮周期中第一个收紧政策的发达国家。
受数据提振，新西兰元兑美元 上涨0.25美分，报0.8361美元。
但外界对美联储缩减刺激计划规模的谈论，也引发市场担心部分新兴市场可能出现另一波资本外逃。
值得关注的是，拉丁美洲股市周二跌幅较大，巴西 、墨西哥 主要股指跌幅都在1%以上。
大宗商品市场方面，现货金 报1,310.31美元，此前已连跌七天；伦敦期铜 小涨0.2%。
美国原油库存增加继续压制油价，美国原油 周二收在五个月低点；周三盘初勉力上涨0.42美元，报93.79美元。布兰特原油 则涨0.35美元，报105.68美元。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。