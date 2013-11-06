《全球市场》亚洲股市几无变动，观望美联储和欧洲央行动向

这份报告的强劲表现促使投资者把新西兰升息的预期时间提前至明年初。新西兰可能成为这轮周期中第一个收紧政策的发达国家。

受数据提振，新西兰元兑美元 上涨0.25美分，报0.8361美元。

但外界对美联储缩减刺激计划规模的谈论，也引发市场担心部分新兴市场可能出现另一波资本外逃。

值得关注的是，拉丁美洲股市周二跌幅较大，巴西 、墨西哥 主要股指跌幅都在1%以上。

大宗商品市场方面，现货金 报1,310.31美元，此前已连跌七天；伦敦期铜 小涨0.2%。