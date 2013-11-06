台湾汇市：台币盘初实质质交易趋贬，外资买汇

汇银人士表示，盘初外资买汇，但出口商在29.410以上的价位，卖压也还不小。无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月的美元/台币换汇点折价自上日收盘时的-0.045/-0.035，缩小至目前的-0.025/-0.015。