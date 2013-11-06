台湾汇市：台币盘初实质质交易趋贬，外资买汇

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台币兑美元 周三盘初走升，但实质交易走贬。汇银人士称，由于国际美元稍微走强，令盘初东北亚货币包括韩元、台币均小幅走弱。
汇银人士表示，盘初外资买汇，但出口商在29.410以上的价位，卖压也还不小。无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月的美元/台币换汇点折价自上日收盘时的-0.045/-0.035，缩小至目前的-0.025/-0.015。
〞其实今天股市也不太好，汇价大概变动不会太大。〞一位本地汇银人士指出。
NDF市场中，美元/台币指标一个月期 报价约在29.390/29.403间，上日收盘在29.380。
本地时间10:18时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.1分报29.415。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.41-29.42，上交易日则落在29.39-29.41。
全球汇市中，欧元兑美元周二下滑，受累于市场臆测欧洲央行可能在本周政策会议后暗示进一步放宽政策，或甚至减息。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间 ，台股 跌0.13%报8,251.32点
* 同时间韩元兑美元 在1,062.7/1,062.10，上日收盘在1,061.2。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.41-29.42
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