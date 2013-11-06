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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:31 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑基本面和技术图型均显示下跌

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* 欧元区经济成长预估下修，英国服务业PMI强劲

* 欧元/英镑因此承压，下跌0.77%，来到0.8392，为10月升势的76.4%回档位

* 五日、10日和20日移动均线开始往下，波林格区间扩大

* 若突破0.8390，则下看10月低位0.8332。

* 相关图表请点选(link.reuters.com/jux44v)。(完) 　　
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