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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 10:32 BJT

《汇市简讯》美元/坡元连跌三日后终于升破1.2450

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* 美元/坡元终于升破1.2450，此前连跌三日

* 新的投机客买单和停止单买单，料将推动美元/坡元升向1.2470和1.2500

* 美元/韩元突破1,063，给坡元带来溢出效应

* 美元/坡元最新报1.2453-1.2456，目前波动区间在1.2430-1.2454(完)

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