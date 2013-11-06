《香港已公布新股发行上市日程表》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10/31-11/5 徽商银行 26.13 92.2* 3.53* 11/12 中信证券、瑞银、 摩根大通、摩根士 丹利和中银国际 10/31-11/5 中国集成金融 1 1.8-2.8 1.8-2.8 11/13 RaffAello和第一上 海 10/31-11/5 博雅互动 1.8439 8.4-10.3 4.55-5.6 11/12 瑞信 10/28-31 普华和顺 4 10.4-13.5 2.6-3.38 11/8 摩根士丹利 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- *11/6 重庆银行 6 42.5 跌0.17% 高盛 *11/6 Mega Expo 1.33 0.8 升6.8% 铠盛 11/5 中国先锋医药 4.1 13.7 跌6.3% 瑞银 11/1 中国赛特集团 1.03 4.12 跌4.9% 星展亚洲和金英证券 10/31 景瑞控股 4.45 13.95 跌1.12% 德银和瑞银 10/31 毅德国际 2.15 16.5 持平 瑞银和摩根士丹利 10/28 中国汇融金融 2.18 8.18 持平 瑞银 10/28 卡宾服饰 2.53 4.4 升2.8% 美银美林和建银国际 10/16 毅信控股 0.93 0.93 升17.2% 丰盛融资 10/11 万嘉集团 介绍上市 不适用 跌32.5%^ 大有融资 10/11 中国绿岛科技 0.8 0.8 升15% 安信国际 10/11 巨星国际 1.38 1.55 升14.5% 海通国际 10/7 耐世特 2.8 20.2 跌8.2% 中银国际和摩根大通 10/3 云游控股 51 16 升32.4% 摩根士丹利和摩根大通 10/2 香港信贷 1.03 1.03 持平 卓亚 9/27 辉山乳业 2.67 101.1 跌3% 德银、高盛、汇丰和瑞 银 9/25 中滔环保 1.48 5 跌10.1% 中银国际 9/25 国际家居 2.81 6.07 升6% 中银国际 9/17 天喔国际 3.15 15.75 升16.5% 德意志和汇丰 9/12 利福地产 1.98 1.65 升7% 法国巴黎和百德能 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。