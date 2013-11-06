路透基点：四家银行参与台湾创新担保贷款案--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，目前有四家银行参与由台湾土地开发股份有限公司总裁和旗下的台湾创新发展股份有限公司担保的七年期18亿台币贷款案。

这四家银行承贷合计9亿台币。永丰银行为牵头行兼簿记行，承贷6亿台币，台湾农业银行、彰化银行和台中商业银行各承贷1亿台币。

回复期截止到12月底。

一如先前报导，贷款收益将用于台湾金门一处工业、商业和娱乐园区项目建设。该项目为建设－运营－移交模式。

该担保贷款分为6亿台币和12亿台币两部分。

利率是两年期邮政储蓄利率加码240个基点。

承贷两亿台币或以上的银行获得牵头行头衔，前端费用为40个基点。承贷1亿-1.99亿台币的银行获得20个基点前端费用。

该笔贷款有1.5年的宽限期，分23次每季度不等额偿还：1%(1-4)、3%(5-12)、3.5%(13-22)和37%(23)。(完)