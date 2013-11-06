《热点透视》法国预算减赤难达目标，仍需经济增长推动改革

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Brian?on；编译 朱晓军

路透伦敦11月5日 - 根据欧盟执委会(European Commission)的最新预估，法国政府难以在2015年前达成将预算赤字缩减至国内生产总值(GDP)3%的目标。部分人士将再度呼吁欧盟执委会鼓起勇气，惩罚一下欧盟内的大国。因为政治因素，这不太可能发生。但是因为经济原因，这也不应该发生。面对预算赤字增长的预估，唯一明智的反应应该是，“那又如何？”

法国经济增长几乎再度停滞。来自社会党的法国总统奥朗德(Francois Hollande)仅仅就任18个月，就显得虚弱无能。政府笨手笨脚地试图向一切活物征税，打击了商业人士，也与奥朗德承诺的“税收暂停”大相径庭。

历届政府的确在财政上显示出改善。欧盟的减赤目标可能推迟--从2014年到2015年，也许到更晚--但自2010年以来，结构性赤字每年都减少了GDP的1%。这是很大的调整。一直以来，增税太多而开支削减太少，但是成果不错。

主要的成果之一在于，法国经济和整个欧元区一样正在逐步脱离愚蠢的撙节措施，过去三年这曾是欧洲的唯一政策。欧盟引发的衰退使得几乎不可能在法国进行必要的改革--比如放宽服务业，或是制约臃肿的国家机器。

西班牙是另一个无法完成“目标”的国家。和西班牙一样，法国需要经济增长来进行改革，然后改革来推动进一步增长。但是财政上受到束缚的情况下，法国不可能完成这一任务。