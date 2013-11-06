《热点透视》法国预算减赤难达目标，仍需经济增长推动改革

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Brian?on；编译 朱晓军
路透伦敦11月5日 - 根据欧盟执委会(European Commission)的最新预估，法国政府难以在2015年前达成将预算赤字缩减至国内生产总值(GDP)3%的目标。部分人士将再度呼吁欧盟执委会鼓起勇气，惩罚一下欧盟内的大国。因为政治因素，这不太可能发生。但是因为经济原因，这也不应该发生。面对预算赤字增长的预估，唯一明智的反应应该是，“那又如何？”
法国经济增长几乎再度停滞。来自社会党的法国总统奥朗德(Francois Hollande)仅仅就任18个月，就显得虚弱无能。政府笨手笨脚地试图向一切活物征税，打击了商业人士，也与奥朗德承诺的“税收暂停”大相径庭。
历届政府的确在财政上显示出改善。欧盟的减赤目标可能推迟--从2014年到2015年，也许到更晚--但自2010年以来，结构性赤字每年都减少了GDP的1%。这是很大的调整。一直以来，增税太多而开支削减太少，但是成果不错。
主要的成果之一在于，法国经济和整个欧元区一样正在逐步脱离愚蠢的撙节措施，过去三年这曾是欧洲的唯一政策。欧盟引发的衰退使得几乎不可能在法国进行必要的改革--比如放宽服务业，或是制约臃肿的国家机器。
西班牙是另一个无法完成“目标”的国家。和西班牙一样，法国需要经济增长来进行改革，然后改革来推动进一步增长。但是财政上受到束缚的情况下，法国不可能完成这一任务。
法国公债收益率(殖利率)处于历史低位，该国利用比英美更低的利率来提供资金。根据某些指标，法国竞争力已经停止下滑，而且其全球市场份额终于开始回升。裹足不前的经济、虚弱无能的政府已经给法国提供了巨大的挑战，法国不需要再人为施加一个荒唐的财政数字目标。(完) (译文审校 高琦)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)