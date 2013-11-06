《焦点》SLF信息亮相中国央行网站显权威，流动性管理工具更完善

* 常备借贷便利(SLF)信息披露栏目亮相央行网站

* 与公开市场操作一起令流动性管理工具更完善

* 有助于有效调节市场流动性供给

* 有利促进金融市场平稳运行防范金融风险

作者 吴芳

路透上海11月6日 - 中国央行网站周三新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。

分析师也指出，在市场短期资金供求出现缺口，仅靠货币市场融资难以解决时，这一工具有利于央行保持流动性的适中水平，并维护货币市场的稳定。

华北一城商行交易员则表示，以前就是小道消息传，资金紧到一定程度，突然松了，大家就开始猜是不是SLF。“现在可以不用再猜下去了。”

央行也在同日发布的公告中表示，从国际经验看，中央银行通常综合运用常备借贷便利和公开市场操作两大类货币政策工具管理流动性。

“这是央行货币政策工具箱的完善之举。”宏源证券固定收益主管邓海清称。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

**有助于平稳银行体系流动性波动**

自6月以来，中国货币市场资金经历了两次明显的大幅波动。10月下旬，在财政缴款与月末等因素的联合作用下，银行间七天回购利率大涨至5%以上，而14天回购利率亦一度飙升至6.6%的高位，均创下了6月末以来的最高。

而在6月形势则更为恐怖，隔夜和七天期回购利率 一度触及30%和28%，双双创下历史新高。

对此，分析人士普遍认为，SLF的推出在货币市场出现极端状况之时，发挥其“救急”的作用，从而将使得银行体系的波动性变得更加平稳。

央行在其公告中称，常备借贷便利是在银行体系流动性出现临时性波动时运用。2013年春节前,中国人民银行通过常备借贷便利解决了部分商业银行因现金大量投放产生的资金缺口；同时，6月份，在货币市场受多种因素叠加影响出现波动时，中国人民银行通过常备借贷便利向贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求等的金融机构提供了流动性支持。

路透高级金融分析师钟华指出，SLF期限设定在1-3个月之间，更能满足金融市场偏长期的大额流动性需求，能将三个月期以内的银行体系流动性主动权更大地掌控在自己手中，并与公开市场逆回购操作等组合运用，使得银行体系的流动性波动更为平滑。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，央行网站是首次公布，从数据来看，各月比较平衡，波动不大，说明央行虽然维持资金价格高位运行，但一直在对市场托底。

不过他指出，不足之处在于，现在都11月了，才公布9月的数据，有点滞后了；另外，我们并不知晓具体的操作时点及利率，对于预测意义大打折扣。

央行网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

**弥补公开市场期限不足**

以七天、14天期品种为主的央行逆回购操作，在市场资金持续短缺情况下，就需要大量不断滚动操作，这就增加金融机构流动性管理的难度，进而容易引发金融市场剧烈波动。

“SLF在一定程度上弥补了公开市场逆回购操作单一运用的缺陷。”路透高级金融分析师钟华则指出。

上海一位券商分析师也指出，公开市场操作以七天等期限为主，而SLF则是1-3个月期限的资金操作，有利于打造短期的货币市场基准利率。