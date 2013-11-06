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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 11:01 BJT

韩国股市：早盘持平，美联储政策疑虑抵消汽车和造船股抬拉效应

路透首尔11月6日 - 韩股周三回吐稍早涨幅，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激举措动向的持续担忧，抵消了汽车股和造船股的涨势。

0205GMT，韩国综合股价指数 持平报2,013.87点，脱离之前的日高2,023.52。

“全球流动性前景蒙阴，导致市场波动，预计这种趋势将持续至美国数据公布，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。

投资者在等候美国本周公布的经济数据，其中包括10月非农就业报告，以从中寻觅美联储可能开始缩减刺激的时间线索。

现代汽车 涨1.8%，提振大盘。起亚汽车 涨3.3%。

造船股 升2.4%，现代重工 和三星重工 分别上扬3.4%和1.9%。(完)
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