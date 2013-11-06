韩国股市：早盘持平，美联储政策疑虑抵消汽车和造船股抬拉效应

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔11月6日 - 韩股周三回吐稍早涨幅，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激举措动向的持续担忧，抵消了汽车股和造船股的涨势。
0205GMT，韩国综合股价指数 持平报2,013.87点，脱离之前的日高2,023.52。
“全球流动性前景蒙阴，导致市场波动，预计这种趋势将持续至美国数据公布，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。
投资者在等候美国本周公布的经济数据，其中包括10月非农就业报告，以从中寻觅美联储可能开始缩减刺激的时间线索。
现代汽车 涨1.8%，提振大盘。起亚汽车 涨3.3%。
造船股 升2.4%，现代重工 和三星重工 分别上扬3.4%和1.9%。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。