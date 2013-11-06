更新版 1-突发新闻：山西太原省委附近连续发生爆炸，已致一死八伤

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(新增伤亡人数报导)
路透北京11月6日 - 据中国山西省政府主办的黄河新闻网周三最新发布消息，从太原市公安局获悉，发生在太原市迎泽大街的爆炸，目前已造成一人死亡、一人重伤、七人轻伤。
稍早山西公安在新浪机构认证的微博发布消息称，周三早上7点40分左右，在太原迎泽大街省委附近连续发生数起小型爆炸物爆炸。并称一人受伤，两车受损。省市领导第一时间赶赴现场处置，公安机关正在全力侦破此案。
另据中央电视台新闻中心官方微博稍早报导，今日早晨8点左右，山西省委门口发生多次爆炸。爆炸物在省委门口的花丛中发生爆炸，途经现场车辆车窗被震碎，有的轮胎甚至被划烂，目前有20辆受损车辆停靠在距爆炸现场100米左右地方。现场伤亡人数尚不清楚，当地消防和公安正在营救调查中。
此前，在10月28日，一悬挂新疆牌照吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。
北京警方警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。
上述事件发生在十八届三中全会召开前夕，该重量级会议将于11月9-12日在北京召开，将研究全面深化改革问题并作出总体部署。主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。（完） (发稿 沈燕; 审校 屈桂娟/张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。