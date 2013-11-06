更新版 1-突发新闻：山西太原省委附近连续发生爆炸，已致一死八伤

(新增伤亡人数报导)

路透北京11月6日 - 据中国山西省政府主办的黄河新闻网周三最新发布消息，从太原市公安局获悉，发生在太原市迎泽大街的爆炸，目前已造成一人死亡、一人重伤、七人轻伤。

稍早山西公安在新浪机构认证的微博发布消息称，周三早上7点40分左右，在太原迎泽大街省委附近连续发生数起小型爆炸物爆炸。并称一人受伤，两车受损。省市领导第一时间赶赴现场处置，公安机关正在全力侦破此案。

另据中央电视台新闻中心官方微博稍早报导，今日早晨8点左右，山西省委门口发生多次爆炸。爆炸物在省委门口的花丛中发生爆炸，途经现场车辆车窗被震碎，有的轮胎甚至被划烂，目前有20辆受损车辆停靠在距爆炸现场100米左右地方。现场伤亡人数尚不清楚，当地消防和公安正在营救调查中。

此前，在10月28日，一悬挂新疆牌照吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。

北京警方警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。