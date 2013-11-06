日本个股：丰田将上调本财年营业利润预估至223.2亿美元--NHK

路透东京11月6日 - 日本放送协会(NHK)周三报导称，丰田汽车 将提高截至明年3月财年的营业利润预估至2.2万亿(兆)日圆(约合223.2亿美元)，此前预估为1.94万亿日圆。

丰田定于周三0600 GMT在股市收盘后公布7-9月业绩。几位分析师考虑其在美国销售强劲以及受益于日圆走软，也预计其会上调全年财测。(完)