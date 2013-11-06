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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 11:10 BJT

台湾股市：盘中下滑，宏基领跌

路透台北11月6日 - 台湾股市周三下滑，个人电脑制造商宏基 领跌，因该公司称第三季大幅亏损并宣布进行重组。

0230 GMT，加权股价指数 跌10.80点或0.13%至8,251.40点，许多主要成分股录得跌幅。

汽车类指数 跌0.92%，金融保险类指数 跌0.33%，营造建材类指数 跌0.55%。

宏基股票重挫6.89%。该公司此前公告称第三季净亏大于预期，随后宣布进行重组，包括任命新执行长和精简7%人力。

智能手机生产商宏达电 攀升2.85%，因此前称第四季预计恢复盈利。(完)
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