本田汽车在华设立新的研发中心

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月5日 - 本田汽车 已经在华设立一个新的研发中心，这是该公司进行本土化以吸引更多中国消费者的最新举措。
本田周二发布声明称，在广州市设立本田汽车中国技术公司（Honda Motor China Technology Co）旨在加强在华研发、零部件采购以及生产能力。
本田周一称，10月在华销售同比增加逾两倍。巨大的增幅部分源于上年同期销售水平很低，当时因中日领土争端引发抵制日货的情绪。
本田曾表示，2013-2015年期间将引入中国的12款新车中，五款仅针对中国，其中两款在中国开发。
丰田汽车 于8月开始与一汽集团共同在华新建研发中心。该研发中心将招募超过1,000人，推动本土品牌的开发。
日产汽车 已经在北京设立了第五个全球设计中心。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。