中国债市动态：政策中性偏紧预期强化现券仍弱，SLF信息公开提振有限

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 中国银行间现券市场周三早盘乏善可陈，虽然流动性仍在改善，但现券表现仍积弱难返。交易员认为，央行最新货币政策报告强化了市场对未来货币政策中性偏紧的预期，二级的谨慎情绪并传导到一级。
今日央行并公布了6-9月过去四个月常备借贷便利(SLF)操作余额，市场人士对公开这一数据拍手叫好，但由于公布的数据为过去式，所以对现券的影响非常有限。
“刚开盘的时候还算比较平静，之后就有卖盘浮现，市场还是弱啊。”上海一银行交易员称，“昨天央行的报告加深了货币政策中性偏紧的预期。”
中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。
北京一银行交易员则表示，央行公开了SLF的规模，当然公开比不公开强，至少大家心理有底，但这只消除了不透明而已，央行的态度还是偏紧的。
中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
国债期货市场周三亦延续走弱，五年期国债期货主力合约 早盘震荡下跌，早盘收报93.406元，较上日结算价跌0.068元，或0.07%，成交1,148手。其盘中曾一度探至93.372元的上市以来低位。
剩余期限约4.5643年的固息国债130013券 最新报价对应收益率为4.1750%/4.1000%，上日尾盘在4.0900%/4.0750%。
业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标利率为4.13%，略高于此前4.11%的市场预测均值。 (完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。