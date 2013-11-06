中国债市动态：政策中性偏紧预期强化现券仍弱，SLF信息公开提振有限

路透北京11月6日 - 中国银行间现券市场周三早盘乏善可陈，虽然流动性仍在改善，但现券表现仍积弱难返。交易员认为，央行最新货币政策报告强化了市场对未来货币政策中性偏紧的预期，二级的谨慎情绪并传导到一级。

今日央行并公布了6-9月过去四个月常备借贷便利(SLF)操作余额，市场人士对公开这一数据拍手叫好，但由于公布的数据为过去式，所以对现券的影响非常有限。

“刚开盘的时候还算比较平静，之后就有卖盘浮现，市场还是弱啊。”上海一银行交易员称，“昨天央行的报告加深了货币政策中性偏紧的预期。”

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

北京一银行交易员则表示，央行公开了SLF的规模，当然公开比不公开强，至少大家心理有底，但这只消除了不透明而已，央行的态度还是偏紧的。

中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

国债期货市场周三亦延续走弱，五年期国债期货主力合约 早盘震荡下跌，早盘收报93.406元，较上日结算价跌0.068元，或0.07%，成交1,148手。其盘中曾一度探至93.372元的上市以来低位。

剩余期限约4.5643年的固息国债130013券 最新报价对应收益率为4.1750%/4.1000%，上日尾盘在4.0900%/4.0750%。