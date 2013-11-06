版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 12:13 BJT

日本个股：三菱汽车计划在2016/17年度在中国市场销量翻番达20万辆

路透东京11月6日 - 日本三菱汽车 周三表示，计划在2017年3月止的年度实现在中国的销量增长近一倍至20万辆的目标，当前业务年度的销量预计为11万辆。

该公司还预计2016/17年度在东盟地区销量为39万辆，高于今年的预估销量27万辆；俄罗斯市场销量料从今年的9万辆增至11万辆。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐