中国汇市：人民币即期早盘低开高走，结汇略多整体走势平稳

* 人民币即期早盘低开高走

* 隔夜美元指数稍涨后，人民币中间价再跌

* 结汇盘仍然偏多

路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期 周三早盘低开高走。隔夜美元指数微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，即期跟随中间价低开后，又受净结汇推动小幅走升，整体表现较为稳定。预计在周末举行三中全会之前，市场仍会保持谨慎。

一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事件，这将继续支撑人民币升值预期。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.0955元，上日收报6.0968元。今日人民币兑美元中间价 为6.1475元，上日中间价为6.1447元。

欧元兑美元周二下滑，受累于市场臆测欧洲央行可能在本周政策会议后暗示进一步放宽政策，或甚至减息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1540/90，上日尾盘为6.1550。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0851/81元，上一交易日尾盘报6.0860元。