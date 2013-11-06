中国汇市：人民币即期早盘低开高走，结汇略多整体走势平稳

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 人民币即期早盘低开高走
* 隔夜美元指数稍涨后，人民币中间价再跌
* 结汇盘仍然偏多
路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期 周三早盘低开高走。隔夜美元指数微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，即期跟随中间价低开后，又受净结汇推动小幅走升，整体表现较为稳定。预计在周末举行三中全会之前，市场仍会保持谨慎。
一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事件，这将继续支撑人民币升值预期。
北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.0955元，上日收报6.0968元。今日人民币兑美元中间价 为6.1475元，上日中间价为6.1447元。
欧元兑美元周二下滑，受累于市场臆测欧洲央行可能在本周政策会议后暗示进一步放宽政策，或甚至减息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1540/90，上日尾盘为6.1550。
北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0851/81元，上一交易日尾盘报6.0860元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。