《Saft专栏》量化宽松后的通缩谜团

**科技IPO热潮**

量化宽松也带来了企业上市的可观热潮，尤其是在科技行业。

Twitter周一将首次公开发行(IPO)价格指导区间的上端调高了25%。其IPO将于周三定价，企业估值可能会接近140亿美元，相当于“营收”的13倍(注意：不是“盈利”的13倍)。

与之相较，波音 的这个倍数只稍高于一倍，微软约是3.5倍。

而互联网服务公司Pinterest近期在一次私募发行中筹集到2.25亿美元，公司估值达到38亿。换算下来，其2,490万用户中每一个用户的价值为158美元。我没法给出股价与营收的倍数，因为Pinterest从没公布过营收，它也很有可能还没实现任何营收。

Pinterest和Twitter当下很显然是成长型企业，将来可能会用真实营收带来的实际获利慷慨回报投资者。但谁也无法保证。

现在已经让人感觉有点泡沫了，泡沫的问题至少是具有两面性的。在泡沫当中，人们建造并投资于他们本身并不需要的事物，最终不会创造出真实的收入和增长。想想佛罗里达州在房市崩盘期间那些腐坏的房屋，或是中国一些空城蒙上了灰尘的百货商店(可以说这些本身就是QE的成果)。

这些投资在一段时间里是具有刺激性的，但最终会造成很强的通缩效应。

虽然可能各异其趣，但对于QE期间的那些投资，道理也是同样的。